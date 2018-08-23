Нет, не исключат.

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Компаниям на упрощенке не обещают выгодных изменений по НДС

Компания не обязана открывать расчетный счет [п. 4 ст. 2 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ, п. 6 ст. 2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ]. Но без него организация не сможет перечислять деньги в бюджет, контрагентам и т. д. Пока вы бизнес не ведете, можно закрыть расчетный счет. Другой вариант — выбрать банк, который не взимает плату за обслуживание, если нет движений по счету.

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