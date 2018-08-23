Да, вправе.

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Налоговики будут реже штрафовать за взносы

По общему правилу представить пояснения надо в течение пяти рабочих дней после того, как компания получила требование [п. 3 ст. 88 НК]. Инспекторы вас вправе оштрафовать на 5 тыс. руб. за то, что вы дали пояснения позже срока [п. 1 ст. 129.1 НК]. Если же вообще не ответить, то кроме штрафа по статье 129.1 НК инспекторы могут снять вычеты и доначислить налог, пени и штраф.

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