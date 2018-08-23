2023 августа 2018

Мы оправили квитанцию о приеме требования позже срока. Теперь инспекторы заблокируют счет?

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отвечает:

Нет, не заблокируют.

Компания в течение шести рабочих дней отправляет в инспекцию квитанцию о приеме требования [п. 5.1 ст. 23 НК]. Если компания не сделает это, то в течение 10 рабочих дней после крайнего срока контролеры вправе заблокировать расчетный счет [подп. 2 п. 3 ст. 76 НК].

Решение о блокировке отменяют не позднее одного дня, следующего за наиболее ранней датой, — представления квитанции или пояснений. Так как вы уже ответили инспекторам, они не вправе блокировать вам счет.

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