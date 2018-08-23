Кассовый чек пробивать не нужно.

Сотрудник обязан возместить работодателю ущерб (письмо Роструда от 19.10.2006 № 1746-6-1). Компания вправе требовать возмещение, когда обнаружила недостачу имущества.

Если сотрудник согласен добровольно возместить ущерб компании, то заключите письменное соглашение о возмещении недостачи. При этом сумма компенсации не возврат займа и не покупка бензина у работодателя.

Компании и предприниматели при расчете наличными деньгами или оплатой картой обязаны применять ККТ и выдавать кассовый чек (ст. 1.1 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).

Кассир не принимает оплату в кассу, когда деньги удерживают из заработка. Поэтому на сумму компенсации, которую сотрудник вернул компании, выбивать кассовый чек не нужно. Данный вывод подтверждают инспекторы на местах.