Опасно платить сотруднику отпускные накануне отдыха.

Работодатель и сотрудник обязаны соблюдать график отпусков (ст. 123 ТК). Но при согласии сторон его можно поменять. Компания обязана оплачивать сотруднику отпуск не позднее чем за три календарных дня до его начала. Если выплатить позже, то работодателя оштрафуют до 50 000 руб. (ч. 6 ст. 5.27 КоАП).

У вас не было возможности выплатить отпускные за три дня до начала отпуска. Работник принес заявление только накануне.

Тем не менее Минтруд считает, что даже если нет вины компании, ответственности все равно не избежать (письмо от 26.08.2015 № 14–2/В-644).

Чтобы не отказывать работнику в оплате, попросите его переписать заявление. Первые три дня предоставьте сотруднику за его счет, а оставшиеся — в счет очередного отпуска с оплатой. В этом случае вы успеете перечислить отпускные работнику в срок.