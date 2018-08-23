5623 августа 2018

Наша компания продает бензин. Доставку заказываем у сторонних перевозчиков. Нам выставили счет за холостой пробег машины. То есть бензовоз ехал пустым до базы. Вправе ли мы учесть эти траты в составе расходов?

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отвечает:

Вы вправе включить оплату холостого пробега в состав затрат по транспортировке груза.

Грузоотправитель оплачивает счет из двух составляющих: холостой пробег и перевозка с нагрузкой.

Отражайте оплату холостой подачи автомобиля в составе транспортных расходов. Судьи с этим согласны (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 28.11.2014 № А21-9765/2013).

Транспортные расходы компания вправе учитывать на дату, когда подписала акт приемки-сдачи услуг перевозки (ст. 320 НК). Расходы на стороннего перевозчика безопаснее подтвердить транспортной накладной (п. 6 Правил, утв. постановлением Правительства от 15.04.2011 № 272).

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