Предоставьте налоговый вычет в размере дохода работника.

Доходы, облагаемые по ставке 13 процентов, за исключением дивидендов, можно уменьшить на сумму налоговых вычетов (п.3 ст. 210 НК).

Стандартный вычет компания предоставляет всем работникам, на обеспечении которых есть дети (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК). Он зависит от количества детей в семье. На первого и второго ребенка предоставьте вычет по 1400 руб., на третьего — 3000 руб. в месяц. На ребенка-инвалида вычет равен 12 000 руб. (для опекуна — 6000 руб.).

Вычет положен на каждого ребенка в возрасте до 18 лет и на каждого студента очной формы обучения, которому не исполнилось 24 года.

Когда сумма вычетов больше доходов работника, налоговая база по НДФЛ равна нулю (письмо Минфина от 23.06.2017 № 03-04-05/39740). Остаток вычетов можно учесть в следующем месяце, ведь для определения НДФЛ доход считают нарастающим итогом с начала года. Но такой перенос возможен только в пределах одного календарного года (письмо Минфина от 24.07.2014 № 03-04-06/36470).