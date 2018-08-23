2323 августа 2018

Недавно начали продавать оборудование. По договору поставки в течение двух лет мы обязаны обслуживать технику. Если какая-то деталь выходит из строя, то мы покупаем замену. Мы заявили вычет НДС, когда купили запчасти, поскольку они нужны были для ремонта за плату. На проверке инспекторы сняли вычет со стоимости деталей для гарантийных работ. Налоговики правы?

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отвечает:

Вы правильно применили вычет, если собирались использовать детали не для гарантийного ремонта. Одно из условий для вычета входного НДС: покупка предназначена для облагаемой деятельности (подп. 1 п. 2 ст. 171 НК). Когда вы приобрели детали, то собирались использовать их именно так. Потому вправе были применить вычет.

Услуги по гарантийному ремонту не облагаются НДС (подп. 13 п. 2 ст. 149 НК). Налог нужно восстановить в квартале, когда запчасти использовали для необлагаемых операций (подп. 2 п. 3 ст. 170 НК).

Для этого счет-фактуру, по которому заявили вычет, зарегистрируйте в книге продаж на сумму восстановленного НДС с кодом 21. Сделайте это в периоде, когда использовали запчасти для гарантийного ремонта оборудования по договору (письмо Минфина от 05.12.2016 № 03-07-07/72137).

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