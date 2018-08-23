Вы правильно применили вычет, если собирались использовать детали не для гарантийного ремонта. Одно из условий для вычета входного НДС: покупка предназначена для облагаемой деятельности (подп. 1 п. 2 ст. 171 НК). Когда вы приобрели детали, то собирались использовать их именно так. Потому вправе были применить вычет.

Услуги по гарантийному ремонту не облагаются НДС (подп. 13 п. 2 ст. 149 НК). Налог нужно восстановить в квартале, когда запчасти использовали для необлагаемых операций (подп. 2 п. 3 ст. 170 НК).

Для этого счет-фактуру, по которому заявили вычет, зарегистрируйте в книге продаж на сумму восстановленного НДС с кодом 21. Сделайте это в периоде, когда использовали запчасти для гарантийного ремонта оборудования по договору (письмо Минфина от 05.12.2016 № 03-07-07/72137).