823 августа 2018

Какие особенности учитывать в порядке применения КОСГУ с 2019 года?

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отвечает:

С 2019 года учет расходов скорректирован под требования международных стандартов СГФ-2014 и СНС-2008. Так, выплаты работникам следует разграничивать на социальные и несоциальные. Выплаты социального характера в расходных статьях по оплате труда учитывать не нужно. Кроме того, выплаты разделят на денежную и натуральную формы. Учет оплаты работ и услуг со следующего года будет зависеть от того, потребляют ли их в процессе производства или непосредственно для собственных нужд работника. Например, оплату работ и услуг в пользу сотрудника надо отражать в составе несоциальных выплат персоналу в натуральной форме по подстатье 214 КОСГУ.

Прочие выплаты станут подразделять на текущие и капитальные и детализировать по получателям. Текущие выплаты — это уплата членских взносов, компенсаций за ущерб физическим и юридическим лицам и стипендии. К капитальным будут относить, в частности, крупные непериодические выплаты компенсаций за значительный ущерб или серьезные травмы, не покрываемые страховкой.

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