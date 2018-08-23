Да, изменения затронули практически все подстатьи. Например, перечень расходов на транспортные услуги дополнили расходами на выплату компенсации работникам за использование личного транспорта для служебных целей. Так как эти расходы связаны с производством. Однако исключили расходы на оплату сотрудникам проезда к месту проведения отпуска и обратно. Поскольку речь не идет об услугах, необходимых для выполнения служебных, трудовых обязанностей, такие расходы следует отражать по подстатье 214 КОСГУ.

На подстатью 226 «Прочие работы, услуги» КОСГУ перенесли операции по возмещению персоналу расходов на служебные командировки, затраты на прохождение медосмотра, а также представительские расходы. КОСГУ дополнили новыми подстатьями: 227 «Страхование», 228 «Услуги, работы для целей капитальных вложений» и 229 «Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами». Хотя детализация по этим статьям расходов есть в Инструкции № 157н уже сейчас.