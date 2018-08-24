2824 августа 2018

Директор использует личный автомобиль для предпринимательской деятельности. Платим директору компенсацию. Необходимо пройти техосмотр, оплачивать его будет компания. Вправе ли мы списать такие расходы?

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отвечает:

Нет, не вправе.

Компания обязана платить компенсацию сотрудникам, которые используют личную машину для работы. Такая компенсация уже включает в себя амортизацию транспортного средства, траты на бензин и техобслуживание. Но учесть расходы полностью не получится: НК требует их нормировать [подп. 11 п. 1 ст. 264 НК].

Компания вправе списать не более 1200 руб. компенсации за использование машины с объемом двигателя до 2 тыс. куб. м. Если объем двигателя больше, то можно списать 1500 руб. в месяц [постановление Правительства от 08.02.2002 № 92].

Чтобы списать расходы, необходимо издать приказ о компенсации. Это касается и случаев, когда руководитель назначает ее самому себе [письмо Минфина от 28.06.2012 № 03-03-06/1/326].

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