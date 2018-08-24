В данном случае вы вправе учесть расходы.

По общему правилу компания вправе списать командировочные расходы на служебные поездки сотрудников, с которыми организация заключила трудовой договор [ст. 168 ТК, подп. 12 п. 1 ст. 264 НК]. Но перечень расходов, который компания вправе учесть на общей системе, открытый. Главное, чтобы они были обоснованными и документально подтвержденными [п. 1 ст. 252 НК].

Важная статья:

Как списать проблемные расходы на проезд и компенсировать их командированному

Расходы на проживание и перелет переводчика предусматривает гражданско-правовой договор с сотрудником. Вы вправе учесть такие траты. Спишите их как прочие расходы [подп. 49 п. 1 ст. 264 НК].

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