1724 августа 2018

Мы заключили договор с китайской компанией и поедем на переговоры. Так как никто из нашей организации не знает китайского языка, мы наняли переводчика по договору подряда. Ему оплатим перелет и проживание в Китае. Есть в гражданско-правовом договоре с переводчиком условие о том, что заказчик оплачивает такие траты. Можно ли учесть эти расходы?

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отвечает:

В данном случае вы вправе учесть расходы.

По общему правилу компания вправе списать командировочные расходы на служебные поездки сотрудников, с которыми организация заключила трудовой договор [ст. 168 ТК, подп. 12 п. 1 ст. 264 НК]. Но перечень расходов, который компания вправе учесть на общей системе, открытый. Главное, чтобы они были обоснованными и документально подтвержденными [п. 1 ст. 252 НК].

Расходы на проживание и перелет переводчика предусматривает гражданско-правовой договор с сотрудником. Вы вправе учесть такие траты. Спишите их как прочие расходы [подп. 49 п. 1 ст. 264 НК].

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