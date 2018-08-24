У вас есть право на вычет.

Перевозки облагаются НДС по ставке 0 или 18 процентов. Все зависит от того, какой груз и куда перевозит компания. Международная перевозка облагается НДС по ставке 0 процентов (подп. 2.1 п. 1 ст. 164 НК). Перевозка автотранспортом по России облагается по ставке 18 процентов (п. 3 ст. 164 НК).

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Узнайте новую безопасную долю вычетов НДС

Если экспедитор перевозил груз только по России и не знал, что товар предназначен для экспорта, то он облагает такие услуги по ставке НДС 18 процентов. Раньше налоговики были против этого и право на вычет НДС заказчику требовалось доказывать в суде (определение Верховного суда от 25.04.2018 № 308-КГ17-20263). Но недавно ФНС согласилась с мнением судей (письмо ФНС от 09.07.2018 № СА-4-7/13130).