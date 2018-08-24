3524 августа 2018

Сотрудник устроился в конце февраля. В график отпусков мы его не вносили. Сотрудник отработал только пять месяцев, но просит предоставить ему отпуск на две недели. В таком случае у нас не будет хватать кадров, чтобы компания смогла работать бесперебойно. Вправе ли мы отказать работнику?

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отвечает:

Вы вправе не предоставлять отпуск.

Сотрудник может использовать дни отдыха, когда отработал в компании шесть месяцев. Исключений несколько: будущие мамы, несовершеннолетние сотрудники и т. д. (ст. 122 ТК). В остальных случаях сотрудник вправе досрочно пойти в отпуск только с согласия работодателя. Для этого нужно написать заявление в свободной форме минимум за две недели до отпуска (ч. 3 ст. 123 ТК). Работодатель вправе отказать, если ему неудобен отпуск сотрудника. Если сотрудник самовольно уйдет отдыхать, то это можно считать прогулом (определение Московского городского суда от 25.06.2018 № 4г/7–7301/18).

Очередность отпуска сотрудников компания определяет по графику. Его работодатель составляет за две недели до нового года (ч. 1 ст. 123 ТК). В документе работники прописывают периоды, когда хотели бы отдохнуть. Компания не обязана вписывать нового сотрудника, но она может утвердить дополнение к графику, включив в него необходимые данные.

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