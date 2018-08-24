1324 августа 2018

Выдали сотруднику заем в 2017 году под небольшой процент. Сейчас инспектор требует исчислить НДФЛ с суммы экономии на процентах. Надо ли это делать?

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отвечает:

НДФЛ надо рассчитать.

Компания вправе выдать сотруднику заем под процент, который ниже банковского. В таком случае у сотрудника возникает материальная выгода от экономии на процентах (п. 1 ст. 212 НК). НДФЛ рассчитайте по ставке 35 процентов (п. 2 ст. 224 НК). Уменьшать этот доход на вычеты по НДФЛ нельзя (п. 3 ст. 210 НК).

Материальную выгоду надо рассчитать, если ставка по займу меньше 2/3 ставки рефинансирования ЦБ (п. 2 ст. 212 НК). Значение ставки надо брать на дату, когда сотрудник получил доход. Это последний день каждого месяца в течение действия договора займа (подп. 7 п. 1 ст. 223 НК). Такие правила распространяются и на договоры, заключенные в прошлом году (письмо ФНС от 02.07.2018 № БС-4-11/12663@).

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