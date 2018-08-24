1824 августа 2018

Сотрудники нашей компании работают в спецодежде, мы выдаем ее при приеме на работу. Один из работников решил уволиться, но форму возвращать отказывается. Вправе мы вычесть стоимость одежды из его зарплаты?

Тема:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Опасно удерживать стоимость спецодежды при увольнении.

Компания обязана обеспечивать своих сотрудников спецодеждой (ст. 221 ТК). Такая форма — собственность компании, и при увольнении ее нужно возвращать (п. 64 Методических указаний, утв. приказом Минфина от 26.12.2002 № 135н).

ТК запрещает удерживать суммы из зарплаты сотрудника без его согласия (ч. 2 ст. 137 ТК). Роструд также считает, что если работник не согласен оплатить униформу, то компания не вправе уменьшить увольнительные выплаты. Такую информацию инспекция труда разместила у себя на сайте онлайнинспекция.рф.

Судьи вашего региона не против того, чтобы удерживать из зарплаты при увольнении стоимость одежды, так как в данном случае сотрудник наносит ущерб компании (апелляционное определение Московского городского суда от 02.09.2016 № 33–34078/2016).

Чтобы избежать таких споров в дальнейшем, пропишите в локальном акте порядок возврата униформы или возмещения ее стоимости.

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.