Опасно удерживать стоимость спецодежды при увольнении.

Компания обязана обеспечивать своих сотрудников спецодеждой (ст. 221 ТК). Такая форма — собственность компании, и при увольнении ее нужно возвращать (п. 64 Методических указаний, утв. приказом Минфина от 26.12.2002 № 135н).

ТК запрещает удерживать суммы из зарплаты сотрудника без его согласия (ч. 2 ст. 137 ТК). Роструд также считает, что если работник не согласен оплатить униформу, то компания не вправе уменьшить увольнительные выплаты. Такую информацию инспекция труда разместила у себя на сайте онлайнинспекция.рф.

Судьи вашего региона не против того, чтобы удерживать из зарплаты при увольнении стоимость одежды, так как в данном случае сотрудник наносит ущерб компании (апелляционное определение Московского городского суда от 02.09.2016 № 33–34078/2016).

Чтобы избежать таких споров в дальнейшем, пропишите в локальном акте порядок возврата униформы или возмещения ее стоимости.