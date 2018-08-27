Для расчета пособий можно брать данные только из справки по форме 182н.

Справка 2-НДФЛ не подходит, чтобы верно рассчитать пособия. В ней прописывают все налогооблагаемые доходы, в том числе и те, на которые взносы не начислялись. А в расчете пособия участвуют только те выплаты, на которые начисляли взносы [ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ].

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Правильно использовать для пособий справку по форме из приказа Минтруда от 30.04.2013 № 182н. В этом документе есть сведения о днях нетрудоспособности и периодах сохранения заработка, за которые взносы не начисляют.

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