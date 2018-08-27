Нет, вы не можете отказаться принять в расчет данные из документа, основываясь только на домыслах.

Работодатель обязан начислить пособие в течение 10 календарных дней после того, как получил оригинал больничного. Выплатить сотруднику деньги нужно вместе с ближайшей зарплатой [ч. 1 ст. 15 Закона № 255-ФЗ]. За это время компания может направить запросы о прошлых работодателях в фонды.

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