4827 августа 2018

Мы обязаны проверять подлинность справок о заработке? Как это сделать, чтобы у ФСС не было к нам претензий, если прошлый работодатель уже снят с учета в ФНС и фондах?

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отвечает:

Нет, вы не должны проверять достоверность данных, но вправе подстраховаться и отправить запрос в фонды.

За достоверность сведений в справке ответственный тот, кто ее выдал. Проверить их можно в ФСС запросом по форме [утв. приказом Минздравсоцразвития от 24.01.2011 № 20н].

Когда компания, которая выдала справку, уже не действует, тоже можно проверить сведения о заработке. Для этого потребуется получить согласие работника на запрос информации о его доходах. А затем нужно обратиться в Пенсионный фонд по форме [приложение 2 к приказу Минздравсоцразвития от 24.01.2011 № 21н]. Вам предоставят данные о заработке сотрудника.

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