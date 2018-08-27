4527 августа 2018

Работница идет в отпуск по уходу за ребенком до полутора лет. Она устроилась к нам на основное место работы в 2016 году. Мы знаем, что с 2017 года по настоящее время сотрудница работает по совместительству в другой компании. Нам она принесла еще справку с третьего места по совместительству, откуда она уволилась в 2016 году. Мы должны учесть для пособия по уходу заработок с третьего места?

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отвечает:

Да, заработок с бывшего места по совместительству возьмите для расчета пособия.

Пособие определяют из среднего заработка за два года до того, как мама отправилась в отпуск по уходу. Средний заработок считают из выплат по месту работы, где работница оформляет пособие. Также нужно взять в расчет выплаты у других работодателей. Но только за период до трудоустройства в компанию, где назначают пособие по уходу за ребенком.

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