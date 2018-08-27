Да, заработок с бывшего места по совместительству возьмите для расчета пособия.

Пособие определяют из среднего заработка за два года до того, как мама отправилась в отпуск по уходу. Средний заработок считают из выплат по месту работы, где работница оформляет пособие. Также нужно взять в расчет выплаты у других работодателей. Но только за период до трудоустройства в компанию, где назначают пособие по уходу за ребенком.

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