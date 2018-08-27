Нет, справку со второго места работы не берите в расчет. Ведь сотрудница устроилась туда позже, чем к вам.

Пособие по уходу за ребенком выплачивают только по одному месту работы по выбору мамы. Сотрудница решила получать пособие у вас. Необходимо определить средний заработок из выплат, которые работница получала в вашей компании.

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Как пересчитать пособия в связи с индексацией

Заработок в других организациях возьмите в расчет, если сотрудница к началу отпуска по уходу там уже не работает. Также нужно учесть выплаты за период до работы в вашей компании, даже когда их начислила организация, где работница еще числится совместителем [п. 19 Положения, утв. постановлением Правительства от 15.06.2007 № 375].

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