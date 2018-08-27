3727 августа 2018

Работница идет в отпуск по уходу за ребенком до полутора лет. Она устроилась к нам на основное место работы в 2016 году. Мы знаем, что с 2017 года по настоящее время сотрудница работает по совместительству в другой компании. Заработок со второго места, где работница числится до сих пор, нужно учитывать? Или сотрудница должна там получать пособие по уходу за ребенком?

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отвечает:

Нет, справку со второго места работы не берите в расчет. Ведь сотрудница устроилась туда позже, чем к вам.

Пособие по уходу за ребенком выплачивают только по одному месту работы по выбору мамы. Сотрудница решила получать пособие у вас. Необходимо определить средний заработок из выплат, которые работница получала в вашей компании.

Заработок в других организациях возьмите в расчет, если сотрудница к началу отпуска по уходу там уже не работает. Также нужно учесть выплаты за период до работы в вашей компании, даже когда их начислила организация, где работница еще числится совместителем [п. 19 Положения, утв. постановлением Правительства от 15.06.2007 № 375].

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