Все зависит от того, как написали первое заявление.

Послеродовой оплачиваемый период — 70 дней. Если роды сложные, то врач выдает продолжение больничного на 16 календарных дней [п. 1 ст. 10 Закона № 255-ФЗ, ст. 255 ТК].

Важная статья:

Что изменится в вашей работе с электронными больничными

Компания предоставляет отпуск по заявлению сотрудницы. В этом документе работники обычно прописывают даты начала и окончания отпуска. Другой вариант — сотрудники пишут, с какого числа и на сколько дней просят отпуск, а затем компания устанавливает его продолжительность в приказе. В таком случае не получится просто приложить продолжение больничного к первому заявлению.

Если в заявлении на декрет прописали только дату его начала, то компания может на основании продолжения больничного продлить отпуск. В любом случае для ФСС важна дата начала отпуска и верный листок нетрудоспособности, который подтвердит, что пособие назначили обоснованно.