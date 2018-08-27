3527 августа 2018

Назначили сотруднице пособие по беременности и родам на основании ее заявления. Роды были с осложнением, поэтому она представила продолжение больничного. Можно просто подколоть его к заявлению и выдать пособие еще за 16 календарных дней? Или обязательно, чтобы сотрудница написала новое заявление с просьбой доназначить пособие, иначе фонд снимет расходы за 16 дней?

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отвечает:

Все зависит от того, как написали первое заявление.

Послеродовой оплачиваемый период — 70 дней. Если роды сложные, то врач выдает продолжение больничного на 16 календарных дней [п. 1 ст. 10 Закона № 255-ФЗ, ст. 255 ТК].

Компания предоставляет отпуск по заявлению сотрудницы. В этом документе работники обычно прописывают даты начала и окончания отпуска. Другой вариант — сотрудники пишут, с какого числа и на сколько дней просят отпуск, а затем компания устанавливает его продолжительность в приказе. В таком случае не получится просто приложить продолжение больничного к первому заявлению.

Если в заявлении на декрет прописали только дату его начала, то компания может на основании продолжения больничного продлить отпуск. В любом случае для ФСС важна дата начала отпуска и верный листок нетрудоспособности, который подтвердит, что пособие назначили обоснованно.

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