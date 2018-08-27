На премию надо начислить налог и взносы.

Премия — это доход сотрудника. Не важно, что он уже не работает в компании. С этой суммы необходимо удержать НДФЛ (п. 1 ст. 210 НК, письмо Минфина от 29.09.2014 № 03-04-06/48497).

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В 6-НДФЛ отразите премию уволенного сотрудника. В разделе 1 покажите ее в периоде начисления. В разделе 2 — в периоде, на который приходится крайний срок перечисления НДФЛ. В строках 100 и 110 запишите дату, когда выплатили премию работникам (письмо ФНС от 05.10.2017 № ГД-4-11/20102@). В строке 120 — следующий рабочий день. Хотя сотрудник уже не работает, премия считается выплатой в рамках трудового договора. Поэтому начислите взносы (подп. 1 п. 1 ст. 420 НК).

Уволенного сотрудника и выплату ему надо отразить в расчете по взносам, в том числе в разделе 3. В строке «признак застрахованного лица в системе» подраздела 3.1 ставьте 1 (письмо ФНС от 17.03.2017 № БС-4-11/4859).