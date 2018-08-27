2927 августа 2018

Получили заем от взаимозависимой организации. Купили на него оборудование, которое сдали этой же организации в аренду. НДС со стоимости оборудования приняли к вычету. Но на проверке налоговики сняли его, так как мы купили оборудование за счет займа от взаимозависимой компании. Правы ли налоговики?

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отвечает:

Инспекторы неправы. Компания вправе принять НДС к вычету, если выполняются три условия: у нее есть счет-фактура, она приняла товар к учету и использует в деятельности, которая облагается НДС (п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК).

Право на вычет не зависит от того, как оплатила товар компания, — своими средствами или заемными. Инспекторы не вправе снять вычеты, если вы выполняете все условия. Это возможно, только если проверяющие докажут, что цель сделки -занижение налога (ст. 54.1 НК).

Чтобы отменить решение контролеров, напишите жалобу в УФНС. Если это не сработает, обращайтесь в суд. В вашем регионе судебная практика не сложилась, а в других регионах судьи принимают решение в пользу компаний (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 04.07.2018 № А65-25072/2017).

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