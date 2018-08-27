Вы не вправе заявить вычет на основании УПД со статусом 2.

Универсальный передаточный документ может заменять первичку и счет-фактуру. Для этого у документа должен быть статус 1 (письмо ФНС от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@). УПД со статусом 2 — это только первичка. В передаточном документе со статусом 2 не надо писать реквизиты счета-фактуры. Поэтому такой документ не подтверждает право на вычет.

Налоговики на местах считают, что, если в УПД поставить все реквизиты счета-фактуры и статус 2, в вычете не откажут. Судебная практика пока не сложилась. Если не готовы спорить, безопаснее не принимать налог по такому документу к вычету.