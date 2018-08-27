Контролеры не вправе требовать от вас пени и штраф в данном случае.

Работодатель обязан перечислять суммы в бюджет за сотрудников, которые трудятся в филиалах (п. 7 ст. 226 НК). Каждому подразделению в налоговой инспекции присваивают свой КПП. Поэтому платежку на перечисление НДФЛ надо оформлять отдельно на каждый филиал и в ней писать КПП обособки (письмо ФНС от 14.10.2016 № БС-4-11/19528@).

Вы удержали НДФЛ с доходов сотрудников, только перечислили его не в ту инспекцию. Инспекторы не вправе начислять вам пени и штраф (письмо ФНС от 07.04.2015 № БС-4-11/5717@). Ведь у компании нет долга перед бюджетом, она только нарушила порядок уплаты налога.

Иногда инспекторы все же начисляют пени и штраф. Чтобы отменить их, направьте заявление о переводе в свободной форме. Если инспекторы откажутся делать это, защититься получится в суде (постановление Президиума Верховного суда от 24.03.2009 № 14519/08).