2027 августа 2018

Заплатили НДФЛ за сотрудников подразделения в апреле 2018 года, но ошиблись в платежке. В итоге деньги поступили в инспекцию головного офиса и образовалась переплата. Филиал мы закрыли в мае этого же года, и сальдо с налоговой по местонахождению филиала перешло на ИФНС головного офиса. Начислят ли инспекторы нам пени и штраф?

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отвечает:

Контролеры не вправе требовать от вас пени и штраф в данном случае.

Работодатель обязан перечислять суммы в бюджет за сотрудников, которые трудятся в филиалах (п. 7 ст. 226 НК). Каждому подразделению в налоговой инспекции присваивают свой КПП. Поэтому платежку на перечисление НДФЛ надо оформлять отдельно на каждый филиал и в ней писать КПП обособки (письмо ФНС от 14.10.2016 № БС-4-11/19528@).

Вы удержали НДФЛ с доходов сотрудников, только перечислили его не в ту инспекцию. Инспекторы не вправе начислять вам пени и штраф (письмо ФНС от 07.04.2015 № БС-4-11/5717@). Ведь у компании нет долга перед бюджетом, она только нарушила порядок уплаты налога.

Иногда инспекторы все же начисляют пени и штраф. Чтобы отменить их, направьте заявление о переводе в свободной форме. Если инспекторы откажутся делать это, защититься получится в суде (постановление Президиума Верховного суда от 24.03.2009 № 14519/08).

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