5427 августа 2018

Приняли в компанию совместителя со 2 мая 2018 года. По заявлению ему предоставили очередной оплачиваемый отпуск с 1 августа на две недели, так как этот отпуск у него начинается по основному месту работы. Как рассчитать отпускные, если сотрудник отработал у нас только три месяца?

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отвечает:

Расcчитывайте отпускные исходя из отработанных дней.

Совместитель вправе уйти отдыхать одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по совместительству сотрудник не отработал шести месяцев, то отпустить отдыхать его нужно авансом (ст. 286 ТК).

За месяц сотрудник зарабатывает 2,33 дня отпуска (28 дн. : 12 мес.). Ваш сотрудник накопил 7 дн. (28 дн. : 12 мес. × 3 мес.). Отпускные за вторую неделю отдыха выдайте авансом. Вы их вправе удержать при увольнении, причем согласие работника на это не требуется (ст. 137 ТК).

Компания рассчитывает отпускные на основании среднего заработка за 12 месяцев перед отдыхом (п. 4 ст. 139 ТК). Так как сотрудник отработал меньше 12 месяцев, считайте отпускные за отработанное время в мае — июле.

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