Вправе до 01.07.2019, но только ИП, не имеющие наемного персонала.

ИП на ЕНВД без наемного персонала могут работать без онлайн-касс до 01.07.2019. Продавцов алкоголя обязали использовать их уже с 31.03.2017. Такие требования до 31.07.2017 были прописаны в пункте 10 статьи 16 Закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ.

Закон об алкогольной продукции имеет преимущество перед Законом о ККТ (п. 13 постановления Пленума ВАС от 11.07.2014 № 47). Получается, что независимо от режима налогообложения все продавцы алкоголя должны были перейти на онлайн-кассы с 31.03.2017. Поэтому организациям и предпринимателям на ЕНВД пришлось покупать кассовые аппараты. И это несмотря на то, что по Закону о ККТ они могут временно работать без касс.

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Какие компании и операции попали под новый Закон о ККТ

Чиновники внесли поправку, чтобы убрать противоречие. По новым правилам продавцы алкоголя на ЕНВД, если это ИП без наемного персонала, обязаны применять онлайн-ККТ только с 01.07.2019 (п. 13 ст. 1 Закона от 29.07.2017 № 278-ФЗ, п. 2.1 ст. 2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, ст. 7 Закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ, письмо ФНС от 21.08.2017 № СА-4-20/16409).

Остальные плательщики ЕНВД обязаны применять ККТ уже с 1 июля 2018 года.

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