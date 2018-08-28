Нет, не может.
До 1 июля 2019 года могут не применять ККТ предприниматели на ЕНВД или патенте, которые:
- занимаются розницей или общепитом (подп. 6–9 п. 2 ст. 346.26, подп. 45–48 п. 2 ст. 346.43 НК)
- и не имеют работников, с которыми заключены трудовые договоры.
- Важная статья:
- ЕНВД вырастет, а лимиты по упрощенке пока нет
Это предусмотрено частями 2 и 4 подпункта 7.1 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ.
Условие об отсутствии сотрудников относится не к виду деятельности, а в целом к налогоплательщику. Поэтому, даже если сотрудники заняты в деятельности, которая не относится к общепиту или рознице, предприниматель не освобождается от ККТ до 1 июля 2019 года.
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