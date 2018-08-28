3528 августа 2018

Может ли ИП на ЕНВД или патенте, занимающийся общепитом или розницей, не применять ККТ до 1 июля 2019 года? У предпринимателя есть сотрудники, занятые в другом виде деятельности.

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отвечает:

Нет, не может.

До 1 июля 2019 года могут не применять ККТ предприниматели на ЕНВД или патенте, которые:

Это предусмотрено частями 2 и 4 подпункта 7.1 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ.

Условие об отсутствии сотрудников относится не к виду деятельности, а в целом к налогоплательщику. Поэтому, даже если сотрудники заняты в деятельности, которая не относится к общепиту или рознице, предприниматель не освобождается от ККТ до 1 июля 2019 года.

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