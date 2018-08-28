3228 августа 2018

Какие документы должен выдавать плательщик ЕНВД взамен кассового чека?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Плательщики ЕНВД, а также предприниматели, которые ведут деятельность на патенте, за исключением розницы и общепита, могут не применять ККТ до 01.07.2019 и выдавать вместо кассового чека другой документ, подтверждающий получение денег. Например, товарный чек или квитанцию. В таком документе должны быть следующие обязательные реквизиты:

  • наименование документа;
  • порядковый номер документа, дата его выдачи;
  • наименование организации, Ф. И. О. предпринимателя;
  • ИНН организации (предпринимателя);
  • наименование и количество оплачиваемых товаров, работ, услуг;
  • сумма оплаты наличными деньгами или платежной картой, в рублях;
  • должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего документ, и его личная подпись.

Это следует из пункта 2.1 статьи 2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, статьи 7 Закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ, статьи 1 Закона от 27.11.2017 № 337-ФЗ.

Если плательщик ЕНВД или предприниматель на патентной системе налогообложения оказывает услуги населению, обязательно выдать покупателю бланк строгой отчетности (БСО). Это нужно сделать, когда обязанность выдать БСО следует из других норм законодательства. Например, в регионах, где под ЕНВД подпадают регулярные перевозки, на поступившую оплату организация обязана выдать билет (ст. 20 Закона от 08.11.2007 № 259-ФЗп. 42 правил, утвержденных постановлением Правительства от 14.02.2009 № 112абзац 5 пункта 3 статьи 2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.