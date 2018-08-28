Плательщики ЕНВД, а также предприниматели, которые ведут деятельность на патенте, за исключением розницы и общепита, могут не применять ККТ до 01.07.2019 и выдавать вместо кассового чека другой документ, подтверждающий получение денег. Например, товарный чек или квитанцию. В таком документе должны быть следующие обязательные реквизиты:

наименование документа;

порядковый номер документа, дата его выдачи;

наименование организации, Ф. И. О. предпринимателя;

ИНН организации (предпринимателя);

наименование и количество оплачиваемых товаров, работ, услуг;

сумма оплаты наличными деньгами или платежной картой, в рублях;

должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего документ, и его личная подпись.

Это следует из пункта 2.1 статьи 2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, статьи 7 Закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ, статьи 1 Закона от 27.11.2017 № 337-ФЗ.

Если плательщик ЕНВД или предприниматель на патентной системе налогообложения оказывает услуги населению, обязательно выдать покупателю бланк строгой отчетности (БСО). Это нужно сделать, когда обязанность выдать БСО следует из других норм законодательства. Например, в регионах, где под ЕНВД подпадают регулярные перевозки, на поступившую оплату организация обязана выдать билет (ст. 20 Закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ, п. 42 правил, утвержденных постановлением Правительства от 14.02.2009 № 112, абзац 5 пункта 3 статьи 2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).

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