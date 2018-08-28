Да, нужно.

Пластиковые карты относятся к электронным средствам платежа. Поэтому применять ККТ при расчетах пластиковыми картами обязательно. Это прямо следует из абзаца 21 статьи 1.1, пункта 1 статьи 1.2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ. Причем в кассовом чеке или БСО должна быть отметка о получении электронного платежа (ст. 4.7 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). В отчетах о закрытии смены итоговые суммы наличных и электронных поступлений за день должны быть показаны отдельно.

Важная статья:

О наличных и безналичных расчетах

После окончания смены оформите передачу наличных денег в главную кассу. Составлять приходные кассовые ордера и отражать в кассовой книге выручку, поступившую по пластиковым картам, не нужно.

О том, как оформить передачу денег в главную кассу, см. Какие документы нужно оформить при эксплуатации кассового аппарата.

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