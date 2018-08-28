Нужно, если расчет происходит с помощью пластиковой карты.

Для предпринимательской деятельности гражданин открывает отдельный расчетный счет. Если оплата происходит с помощью банковской карты, не важно, что предприниматель оплачивает покупку с непредпринимательского счета. Ведь в Законе от 22.05.2003 № 54-ФЗ таких условий нет. Поэтому ККТ применяйте обязательно. Такие выводы следуют из пункта 1 статьи 1.2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

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