2828 августа 2018

Нужно ли применять ККТ, если оплата поступает от предпринимателя с его счета, который открыт на физическое лицо?

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отвечает:

Нужно, если расчет происходит с помощью пластиковой карты.

Для предпринимательской деятельности гражданин открывает отдельный расчетный счет. Если оплата происходит с помощью банковской карты, не важно, что предприниматель оплачивает покупку с непредпринимательского счета. Ведь в Законе от 22.05.2003 № 54-ФЗ таких условий нет. Поэтому ККТ применяйте обязательно. Такие выводы следуют из пункта 1 статьи 1.2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

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