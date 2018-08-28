Решили убрать счет-фактуру из книги покупок за I квартал 2018 года. Как оформить уточненку — с признаком 0 или 1 в приложении 1 к разделу 8? Или нужно сдать уточненку с признаком 0 по строке 001 раздела 8 и заполнить его заново, но без лишнего счета-фактуры, а приложение 1 не представлять?
В уточненной декларации сведения из дополнительных листов книги покупок отразите в приложении 1 к разделу 8. При этом поставьте признак 0 в графе 3 по строке 001 [п. 46 Порядка, утв. приказом ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@].
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