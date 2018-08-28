Сдать декларацию можно.

Компании представляют декларацию по НДС в инспекцию по месту учета в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом [п. 5 ст. 174 НК]. Налоговый период по НДС — квартал. Поэтому декларацию за III квартал нужно представить в период с 1 по 25 октября. Это может сделать лично налогоплательщик или его представитель.

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Перечень оснований, по которым инспектор вправе не принять декларацию, закрытый [п. 28Административного регламента, утв. приказом Минфина от 02.07.2012 № 99н].