2228 августа 2018

Компания экспортирует несырьевые товары. В каком разделе декларации по НДС показывать вычет по ним? В разделе 5 или, как обычно, в разделе 8?

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отвечает:

С 1 июля 2016 года компании в общем порядке заявляют к вычету суммы НДС с товаров, работ и услуг, которые будут использовать для экспорта несырьевых товаров [п. 2 ст. 171, п. 1, 1.1 ст. 172 НК].

Вычеты отражайте в разделе 3 налоговой декларации [письма ФНС от 31.10.2017 № СД-4-3/22102@, от 06.07.2017 № СД-4-3/13093@]. При формировании электронной книги покупок, а также при выгрузке сведений в раздел 8 декларации указывайте код вида операции 01. Суммы НДС к вычету по несырьевому экспорту отражайте в разделах 3, 8 декларации.

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