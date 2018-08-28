Заключите с директором договор купли-продажи.

Компания вправе купить у директора имущество, как у любого другого «физика». При этом не важно, что договор от имени обеих сторон сделки подпишет один и тот же человек — ваш директор.

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Сделку директора с его же компанией посчитают контрактом с заинтересованностью (п. 3 ст. 182 ГК). Поэтому, прежде чем оформить контракт, заручитесь одобрением общего собрания участников организации (п. 3 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ). Иначе любой из них сможет признать сделку недействительной как заведомо невыгодную (определение ВАС от 12.08.2010 № ВАС-10437/10).

Директор от сделки получит доход, поскольку он продает свое имущество. А значит, ему понадобится сдать в инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ. Срок подачи отчетности — не позднее 30 апреля года, следующего за годом сделки (подп. 2 п. 1 ст. 228 НК). Но руководитель не заплатит налог в бюджет, если в договоре вы отразите ту же сумму, что и в его документах на покупку котлов у поставщика (подп. 1 п. 1 ст. 220 НК).