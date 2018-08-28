Компания может снять наличные со счета по денежному чеку.

Банк может выдать со счета любую сумму наличных (п. 3 ст. 845 ГК). Правда, для этого понадобится оформить денежный чек. В поле «Цели расхода» ставьте «Иные». Сотрудники банков пояснили, что выполнят требование клиента и выдадут наличные.

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Денежный чек действителен в течение 10 дней, как его выписали (п. 1.7.2 ч. III приложения к Положению, утв. ЦБ от 27.02.2017 № 579-П). После того как получили наличность, оприходуйте ее в кассу. В приходном ордере отразите фамилию сотрудника, получившего наличные, а в строке «Основание» запишите «снятие наличных в банке».

Чтобы расплатиться с контрагентом, деньги выдайте сотруднику под отчет. Но учтите, что нельзя превышать лимит расчета наличными в 100 тыс. руб. по одному договору (п. 6 Указания ЦБ от 07.10.2013 № 3073-У). Поэтому прежде попросите контрагента разбить сумму сделки на два контракта каждый стоимостью менее 100 тыс. руб. Иначе вас оштрафуют от 40 до 50 тыс. руб. (ч. 1 ст. 15.1 КоАП).