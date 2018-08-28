Выплатите полную компенсацию за год, если на момент сокращения сотрудник отработал от 5,5 до 11 месяцев. Если «отпускной» стаж меньше, чем 5,5 месяца, то рассчитайте компенсацию отпуска сотрудника пропорционально тому времени, которое он отработал в компании.

Компенсацию за неиспользованный отпуск выдают в день увольнения сотрудника. Ее считают из среднего заработка так же, как отпускные (ч. 4 ст. 139 ТК, п. 10–12 Положения, утв. постановлением Правительства от 24.12.2007 № 922).

При этом дни отпуска за свой счет из «отпускного» стажа не исключают, если отдых не превысил 14 календарных дней (абз. 6 ч. 1 ст. 121 ТК, письмо Роструда от 14.06.2012 № 854-6-1).

Когда компания увольняет работника в связи с сокращением штата, количество дней, за которые нужно начислить компенсацию, определяют по особым правилам. Если на день увольнения сотрудник проработал у вас в компании не менее 5,5 месяца, рассчитайте компенсацию за 28 календарных дней (п. «а» ч. 3 ст. 28 Правил, утв. НКТ СССР 30.04.1930 № 169).

Если же сотрудник устроился к вам недавно, к примеру работает два или три месяца, то компенсацию считайте пропорционально периоду, который он работал в компании.

Стаж округляйте до целых месяцев. Излишки менее 15 дней не учитывайте, а более 15 дней берите за полный месяц (п. 35 Правил, утв. НКТ СССР № 169, письмо Роструда от 18.12.2012 № 1519-6-1).