Вы вправе не уточнять декларацию, ведь компания не занизила налог.

Вычеты НДС — это право компании, а не обязанность. Организация может заявить к вычету весь НДС с авансового счета-фактуры либо не принимать его вообще (письма Минфина от 20.05.2016 № 03-07-08/28995, от 22.11.2011 № 03-07-11/321).

Когда покупатель принимает НДС к вычету частями, то обычно остаток он переносит на будущее. То есть применяет пункт 1.1 статьи 172 НК. Но применить это правило можно не всегда. Оно распространяется только на вычеты из пункта 2 статьи 171 НК. Вычетов с аванса в этом пункте нет. Поэтому перенести на более поздний срок вычеты не получится (письмо Минфина от 09.04.2015 № 03-07-11/20290).

Налоговики на камералке видят расхождение в сумме НДС, который восстановили с аванса, и в сумме вычета по отгрузочному счету-фактуре. В пояснениях нужно ответить, что вы восстановили налог в сумме, которую раньше приняли к вычету.

Вы вправе уточнить декларацию за квартал, когда перечислили аванс, и заявить к вычету всю сумму НДС (письмо Минфина от 22.02.2017 № 03-07-11/10152). После уточнения в отчетности, где налоговики нашли расхождения, восстановите всю сумму, которую приняли к вычету с аванса.