2829 августа 2018

Нужно ли применять ККТ, если оплата поступает от организаций и предпринимателей в безналичной форме?

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отвечает:

Нет, не нужно, за исключением расчетов с предъявлением электронного средства платежа.

Безналичные расчеты между организациями и ИП освобождаются от ККТ. Исключение – расчеты с предъявлением ЭСП. В этом случае применять ККТ нужно.

Безналичные расчеты включают расчеты банковскими картами, платежными поручениями, по аккредитиву, чеками, по инкассо, в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств. То есть если организация переводит другой организации на расчетный счет средства с помощью платежного поручения, применять ККТ не нужно. Если же организация или ИП производит оплату банковской картой – это расчеты с предъявлением ЭСП. В этом случае применять ККТ нужно.

Это следует из пункта 9 статьи 2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, пункта 1 статьи 862 ГК, пункта 1.1 главы 1 положения ЦБ от 19.06.2012 № 383-П.

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