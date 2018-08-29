3629 августа 2018

Нужно ли применять ККТ при оплате топливной картой?

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отвечает:

Да, нужно.

Применять ККТ обязательно при расчете топливными картами. По сути топливной картой рассчитываются так же, как и подарочным сертификатом. На карту зачисляют сумму, на которую вы позже заправляете автомобиль. Топливная карта подтверждает, что ранее внесли аванс. Это следует из статьи 1.1пункта 1 статьи 1.2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

При оплате топливной картой сформируйте чек с признаком расчета (тег 1054) «приход». Признак способа расчета (тег 1214) – полный расчет.

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