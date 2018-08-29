3429 августа 2018

Нужно ли пробивать чек ККТ, получая от покупателей авансы за товары (работы, услуги) наличными?

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отвечает:

Да, нужно. Кроме тех ситуаций, когда ККТ можно вовсе не применять.

Как правило, при расчетах наличными за товары, работы и услуги применять ККТ обязательно. Отказаться от ККТ можно только в строго установленных случаях. Они приведены в статье 2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ и статье 7 Закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ.

Если аванс получили по деятельности, по которой применять ККТ не обязательно, и соблюдены все необходимые условия, то выдавать кассовый чек не обязательно. Во всех остальных случаях применяйте ККТ. Это следует из статьи 1.1пункта 1 статьи 1.2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

Когда получаете аванс, в чеке укажите цену товара и сумму предоплаты. Разницу между ними укажите как постоплату. Реквизит «признак способа расчета» зависит от того, можно определить услугу, за которую внесен аванс, или нет. Если определили, ставьте признак – частичная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета. Если невозможно определить, за что предоплата, то укажите «признак способа расчета» – аванс. Такой порядок следует из приказа ФНС от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229.

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