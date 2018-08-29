2029 августа 2018

Должна ли организация, которая находится в отдаленной от сетей местности и которая вправе применять ККТ без передачи фискальных данных в налоговую, применять ККТ при получении безналичных расчетов?

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отвечает:

Да, должна.

Порядок применения ККТ при безналичных расчетах не зависит от местности. При безналичных расчетах действуют те же правила, что и для обычных местностей.

При этом ККТ можно не применять, если:

  • безналичный платеж поступил от физлиц, за исключением электронных средств платежа. Это правило действует до 1 июля 2019 года;
  • безналичный платеж поступил от организации или ИП, за исключением расчетов с предъявлением электронного средства платежа.

Это следует из пунктов 7 и 9 статьи 2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, пункта 4 статьи 4 Закона от 03.07.2018 № 192-ФЗ.

Также есть ситуации, когда вообще можно работать без ККТ. Перечень смотрите в таблице.

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