В Инструкции № 33н нет отчета с графой «Выручка». Показатели, которые в отчетности отражают прирост финансовых или нефинансовых активов, обозначены терминами «доходы», «поступления», «финансовый результат». Таким образом, Инструкцией № 33н, а также другими нормативными правовыми актами, которые регулируют бухучет и отчетность для организаций госсектора, порядок, в котором определяют объем выручки учреждения, не установлен.

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Вместе с тем термин «выручка» применяют для налогообложения. Статья 249НК определяет выручку от реализации исходя из всех поступлений, которые связаны с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права. Причем не имеет значения, в какой форме произведены такие расчеты. Учитывают поступления как в денежной, так и в натуральной форме. Также в этой статье сказано, что выручка от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав признается доходом от реализации.