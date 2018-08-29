Да, при расчете объема выручки от реализации следует взять за основу показатели доходов. Причем нужно учитывать доходы, которые поступили по коду 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» КОСГУ. Именно они включают в себя валовый объем доходов по приносящей доход деятельности от реализации продукции, товаров, услуг и работ (без учета НДС). Из обобщенного показателя 130 КОСГУ следует исключить суммы доходов от компенсации затрат, отражаемых по подстатье 134 «Доходы от компенсации затрат».

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