Удобнее всего использовать отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721). Доходы от оказания платных услуг и работ отражают в этой форме по коду аналитики 130 в графе 6 «Приносящая доход деятельность» строки 040.
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