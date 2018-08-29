2129 августа 2018

По какой форме отчетности можно установить показатель выручки от реализации продукции учреждения?

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отвечает:

Удобнее всего использовать отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721). Доходы от оказания платных услуг и работ отражают в этой форме по коду аналитики 130 в графе 6 «Приносящая доход деятельность» строки 040.

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