2729 августа 2018

Как инспекторы узнают, к какому именно аудитору обратиться за информацией о компании, которую проверяют?

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отвечает:

В составе бухгалтерской отчетности компании могут представить в ФНС и аудиторские заключения [подп. 5 п. 1 ст. 23 НК]. Из них инспектор узнает, какая организация проводила аудит в предыдущие периоды.

Даже если у налоговой есть заключение аудитора, то нет гарантии, что именно к нему компания обратится за консультацией или иной услугой в текущем году. Поэтому все-таки рассчитываем получать сведения от налогоплательщика о том, где могут быть его документы.

Компания на проверке заинтересована сообщить, у какого аудитора она получала услуги и кому передала информацию либо документы. Без них инспекторы будут определять налоговые обязательства расчетным способом [подп. 7 п. 2 ст. 31 НК]. А компанию оштрафуют на 200 руб. за каждый документ, который от нее не получили [п. 1 ст. 126 НК].

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