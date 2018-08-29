В составе бухгалтерской отчетности компании могут представить в ФНС и аудиторские заключения [подп. 5 п. 1 ст. 23 НК]. Из них инспектор узнает, какая организация проводила аудит в предыдущие периоды.

Даже если у налоговой есть заключение аудитора, то нет гарантии, что именно к нему компания обратится за консультацией или иной услугой в текущем году. Поэтому все-таки рассчитываем получать сведения от налогоплательщика о том, где могут быть его документы.

Компания на проверке заинтересована сообщить, у какого аудитора она получала услуги и кому передала информацию либо документы. Без них инспекторы будут определять налоговые обязательства расчетным способом [подп. 7 п. 2 ст. 31 НК]. А компанию оштрафуют на 200 руб. за каждый документ, который от нее не получили [п. 1 ст. 126 НК].