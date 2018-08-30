Да, должен, если оплата поступает наличными или посредством электронного средства платежа.

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Какие компании и операции попали под новый Закон о ККТ

ККТ нужно применять при расчетах за товары, работы, услуги. В данной ситуации цессионарий принимает деньги от должника за реализованный ему товар. Поэтому цессионарий должен пробить чек. Это следует из пункта 1 статьи 1.2, абзаца 21 статьи 1.1 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ. Отметим, что обязанность применять ККТ возникает, если должник платит наличными или в безналичном порядке с предъявлением электронного средства платежа. В случае оплаты платежным поручением через систему «Клиент-Банк» применять ККТ не нужно (п. 9 ст. 2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).

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