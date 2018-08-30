В каких случаях ТСЖ должно применять ККТ?

Если ТСЖ принимает наличные или безналичные платежи, то ККТ нужно применять, если данное ТСЖ:

оказывают собственникам помещений услуги или выполняют работы по управлению МКД;

оказывают услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома;

является поставщиком коммунальных ресурсов.

При этом платежи за коммунальные услуги освобождаются от ККТ до 1 июля 2019 года (п. 4 ст. 4 Закона от 03.07.2018 № 192-ФЗ).

Не нужно применять ККТ, если:

ТСЖ наняло для управления домом управляющую компанию и эта компания ведет все работы по управлению домом и принимает платежи;

ТСЖ не принимает коммунальные платежи и взносы на капремонт. Жильцы их платят непосредственно поставщикам услуг или оператору по приему платежей;

ТСЖ принимает членские взносы для целей деятельности ТСЖ. Собранные деньги предназначены для оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, каких-либо работ, услуг исполнителям и поставщикам. В этом случае собранные деньги доходами ТСЖ не являются. То есть сама ТСЖ на эти средства никаких работ не производит. К примеру, ТСЖ собирает взносы на приобретение общего имущества ТСЖ и оплаты услуг по его установке (системы видеонаблюдения, домофона). Фактически ТСЖ лишь аккумулирует у себя собранные деньги для последующей передачи их компании, которая будет устанавливать видеонаблюдение, домофон. Сама же ТСЖ никакие услуги не оказывает и дохода не имеет. Данная ситуация не подпадает под понятие «расчеты» для целей применения ККТ, поэтому применять кассу в этом случае не нужно.

Это следует из пункта 1 статьи 1.2, абзаца 21 статьи 1.1 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ. Подтверждает это письмо Минфина от 25.05.2018 № 03-01-15/35605.

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