Да, нужно.

В данной ситуации происходит расчет, а в такой ситуации вы обязаны выдать чек (п. 1 ст. 1.2, абз. 21 ст. 1.1 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). При покупке в кредит покупатель заключает договор с банком на предоставление потребительского кредита на покупку. По условиям кредитного договора банк переводит деньги со счета покупателя (клиента) на расчетный счет продавца. Продавец должен выдать кассовый чек, когда получит от банка подтверждение о переводе банком денег независимо от того, когда деньги фактически поступят на счет продавца. То есть порядок выдачи чека аналогичен случаям оплаты банковской картой через пос-терминалы.

Кассовый чек должен содержать в том числе следующие реквизиты:

Реквизит Значение Признак расчета 1 (Приход) Признак способа расчета 4 (Полный расчет) Признак предмета расчета Товар Наименование предмета расчета Наименование товара Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок Цена товара Количество предмета расчета Количество товара Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок Полная стоимость товара Сумма расчета, указанного в чеке Полная стоимость товара Сумма по чеку наличными Сумма оплаты наличными – если частично товар оплачивали наличными Сумма по чеку электронными Сумма кредитных средств – на сумму, оплаченную с использованием кредитных средств банка